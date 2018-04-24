” الراجحي ” تعلن عن إيقاف خدمات التأمين الطبي للمعلمين والمعلمات
كشفت شركة الراجحي، أمس الإثنين، عن إيقاف خدمات التأمين الطبي للمعلمين والمعلمات، ومنسوبي وزارة التعليم، وذلك اعتبارًا من نهاية يوم الخميس.
ووجهت ” الراجحي ” إعلان للمشتركين والمشتركات، أوضحت فيه أنه تم إيقاف خدمات التأمين الطبي؛ مشيرة إلى أن ذلك جاء بسبب عدم تجديد العقد مع التعليم.
يُذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت عن مبادرة تقديم خدمات التأمين الطبي للمعلمين والمعلمات، في شعبان من العام الماضي اختياريًا، ولكن لقلة الاشتراكات من المستفيدين، الذين لم يتجاوز عددهم 11 ألف مشترك، دفعت الشركة للتراجع والانسحاب من العقد.
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 454 ] نشر منذ 3 ساعات
من حقكم نظاما
فالعقد شريعة المتعاقدين
معلمة[ عدد التعليقات: 403 ] نشر منذ 3 ساعات
عادي أصلاً مامنه فايدة
شيّووووون[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 ساعات
لو كان التأمين الطبي مجاني لتهافت عليه المعلمون والمعلمات لكن لانه يثقل كاهلهم ويشق عليهم بزيادة المصاريف وهم في أمس الحاجة لرواتبهم فقد اعرضوا عنه ولم يلقوا له بالا
ابو عبدالله747[ عدد التعليقات: 140 ] نشر منذ 3 ساعات
عادي أصلاً بدون فايدة
فيصل ابو طلال[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 3 ساعات
امحق من تامين بلا مستشفيات مثل العالم والخلق كلها مستوصفات والله حقة عماله