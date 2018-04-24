” الراجحي ” تعلن عن إيقاف خدمات التأمين الطبي للمعلمين والمعلمات

عادل الحربي(صدى):

كشفت شركة الراجحي، أمس الإثنين، عن إيقاف خدمات التأمين الطبي للمعلمين والمعلمات، ومنسوبي وزارة التعليم، وذلك اعتبارًا من نهاية يوم الخميس.

ووجهت ” الراجحي ” إعلان للمشتركين والمشتركات، أوضحت فيه أنه تم إيقاف خدمات التأمين الطبي؛ مشيرة إلى أن ذلك جاء بسبب عدم تجديد العقد مع التعليم.

يُذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت عن مبادرة تقديم خدمات التأمين الطبي للمعلمين والمعلمات، في شعبان من العام الماضي اختياريًا، ولكن لقلة الاشتراكات من المستفيدين، الذين لم يتجاوز عددهم 11 ألف مشترك، دفعت الشركة للتراجع والانسحاب من العقد.