لمواجهة الجرب.. مدارس مكة تتجهز بـ430 عيادة جديدة

نايف السالم(صدى):

أقدمت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة، على تجهيز 430 عيادة مدرسية مؤثثة في مختلف المراحل الدراسية، للبنين والبنات في الأحياء.

وصرَّح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية، محمد المدخلي، بأنه تم تجهيز هذا العدد من غرف الإسعافات الأولية بالمدارس؛ بهدف الكشف الحالات المرضية وعلاجها، أو إحالتهم إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية عند الحاجة.

كما يهدف المشروع إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حالات الطلاب المشتبه بإصابتهم بأمراض معدية وعزلها في إشارة إلى مرض ” الجرب ” ، بالإضافة مباشرة الحالات الطارئة وغير الطارئة.

وعن معايير وشروط العيادات، أوضح ” المدخلي ” أنه تم تطبيقها ومنها: أن تكون في الدور الأرضي، وقريبة من المدخل الرئيسي للمدرسة، وتوفير حوض ومغسلة للأيدي.

وأضاف أن المعايير التي تم تطبيقها كذلك، ألا تقل مساحة الغرفة عن 12 مترًا مربعًا، بأرضية سهلة التنظيف والتعقيم ومكان للتهوية والتكييف والإضاءة المناسبة ووضع لوحات إرشادية دالة على مكان العيادة.