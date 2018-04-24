التأمين الصحي سيغطي كل الفئات النظامية في هذا الموعد

حمود العنزي(صدى):

أكد محمد بن سليمان الحسين، الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني، عن أن التأمين الصحي سيتم تطبيقه على جميع الفئات النظامية التي تندرج تحت النظام، خلال العام الجاري.

جاء ذلك في إطار تطلعات الضمان الصحي إلى تحقيق التطور النوعي في تطبيق التأمين، حيث قال ” الحسين ” : ” في ظل إستراتيجية المجلس 2020 المنبثقة من رؤية المملكة 2030، سعى المجلس لإنجاح عملية تطبيق نظام الضمان الصحي، من خلال حفز وتطوير وزيادة قطاع التأمين الصحي السعودي، ليواكب النمو المضطرد في الطلب على منتجاته، متزامنًا مع التطور القائم والملحوظ في كل القطاعات الأخرى في المملكة ” .

وأشار ” الحسين ” ، إلى أن قطاع التأمين الصحي شهد نموًا طفيفًا، على الرغم من الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي ساهمت في تراجع قطاع التأمين بشكل عام بنحو 4.8%، مشيرًا إلى أن هذا السوق ما زال محافظًأ بنهاية العام 2017م على ما يتجاوز 52% من الحصة السوقية لقطاعات التأمين الأخرى.

فيما استمر استحواذ ثلاث شركات تأمين على 79% من الحصة السوقية للتأمين الصحي، في حين بلغ إجمالي أقساط التأمين الصحي المكتتب بها 18.9 مليار ريال، مع نهاية العام الماضي.