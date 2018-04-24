ارتفاع جماعي للعملات الرقمية.. و ” بتكوين ” تسجل أعلى مستوى في 40 يوما

علي القحطاني(صدى):

سجلت العملة الرقمية ” بتكوين ” خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، أعلى مستوى لها في 40 يومًا، وسط ارتفاع جماعي لسوق العملات الرقمية.

وتجاوزت ” بتكوين ” خلال التعاملات حاجز الـ9 آلاف دولار مرتفعه بنسبة 3.60% إلى 9259 دولار، في التاسعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفعت ” إثريوم ” بنسبة 5.90% إلى 681 دولار، وزادت ” الريبل ” بنسبة 4.70% إلى 92 سنتًا، وصعدت ” بتكوين كاش ” بنسبة 7.85% إلى 1544 دولار.

وحققت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية أعلى مستوى لها منذ الـ6 من مارس الماضي، عند مستوى 421 مليار دولار، مرتفعه بنحو 41 مليار دولار خلال أقل من يومين.