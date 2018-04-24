السجن 9 سنوات لمواطن التحق بمعسكرات الحرس الثوري الإيراني

حمود العنزي(صدى):

نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أمس الاثنين، دعوى ضد مواطن متهم بالاشتراك في أعمال شغب بالقطيف وتلقي التدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات في معسكرات الحرس الثوري الإيراني.

وصدر بحق ذلك المواطن، حكمًا بالسجن 9 سنوات؛ بسبب التهم السابقة بالإضافة إلى العديد من التهم والتي تتمثل في محاولة الإخلال بأمن المملكة من خلال استخدام الأسلحة الحربية والفردية، والتدريب على استخدام المتفجرات، والتعاون مع جماعات معادية للمملكة، والتستر على سفر شخصين إلى إيران.