السجن 9 سنوات لمواطن التحق بمعسكرات الحرس الثوري الإيراني
نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أمس الاثنين، دعوى ضد مواطن متهم بالاشتراك في أعمال شغب بالقطيف وتلقي التدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات في معسكرات الحرس الثوري الإيراني.
وصدر بحق ذلك المواطن، حكمًا بالسجن 9 سنوات؛ بسبب التهم السابقة بالإضافة إلى العديد من التهم والتي تتمثل في محاولة الإخلال بأمن المملكة من خلال استخدام الأسلحة الحربية والفردية، والتدريب على استخدام المتفجرات، والتعاون مع جماعات معادية للمملكة، والتستر على سفر شخصين إلى إيران.
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 454 ] نشر منذ 4 ساعات
خيانة ما بعدها خيانة والله
تسع سنوات قليله والله
الواجب يقطون عنقه للكلاب
abu ammar[ عدد التعليقات: 16639 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا المفروض يعدم بضرب عنقه بحد السيف على هالجرائم اللي ارتكبها
جريمة تدريبه في معسكرات تابعه لايران تعتبر خيانه للوطن وهذا يكفي لاعدامه
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3385 ] نشر منذ 4 ساعات
جميع او اغلب المشاكل التي حصلت مؤخرا من متهمين سابقين تم سجنهم واخلاء سبيلهم -ثم خرجوا حاقدين ووجدوا من يشحنهم ويحرضهم وزاد شرهم-ان لم تقتلوه فاسجنوه مؤبد-يريح ويستريح-
عبدالله[ عدد التعليقات: 686 ] نشر منذ 2 ساعتين
بس. يعني هو تعلم رمي الرصاص علشان يقتلنا وفوق هذا ٩ سنوات بس.