ريم الشمري تحصل على الماجستير بامتياز

تركية البدر(صدى):

حصلت المرشدة الطلابية ريم ضيدان الشمري على درجة الماجستير في علم الاجتماع بتقدير ممتاز من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وكانت دراسة الماجستير للمرشدة الشمري حول سمات العنف الرمزي لدى طالبات المرحلة الثانوية حيث كانت دراسة ميدانية على عينة من مدارس شرق الرياض ، والمشرف على البحث هو الأستاذ الدكتور عبدالله اليوسف أستاذ علم اجتماع الجريمة بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية وعميد كلية العلوم الاجتماعية بالجامعة حالياً .

الجدير بالذكر أن المرشدة الطلابية إحدى المرشدات المتميزات في الارشاد الطلابي ولها العديد من الانشطة والأدوار الفعالة في مجال عملها التى أسهمت في تطوير وتحسين البيئة التعليمية التي تعمل فيها لذلك ( صدى ) تتقدم بأسمى آيات التبريكات للمرشدة الشمري وتتمنى لها دوام النجاح والتوفيق