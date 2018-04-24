5927 مراجع و مستفيد من خدمات العيادات المتنقلة لمكافحة التدخين بجدة

سعيد العجل(صدى):

أطلقت صحة جدة العيادات المتنقلة للإقلاع عن التدخين حيث تقدم فيها العديد من الأنشطة التوعوية اليومية و العيادات الإستشارية .

و بينت إحصائية حديثة لفترة 4 أشهر ماضية أن العيادتين أستقبلتا ( 5927 ) مراجع ، حيث بلغ عدد المستفيدين من الجوانب التوعوية ( 3815 ) مراجع ، في حين بلغ عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية ( 2112 ) مراجع ، كما شهدت زيادة مراجعي السيدات في الإقلاع عن التدخين ( 163 ) سيدة ، كما أظهرت الإحصائية زيادة مراجعي العيادات المتنقلة عن عيادات مكافحة التدخين بالمراكز الصحية خلال الفترة نفسها ، حيث بلغ عدد المراجعين بالعيادات الثابتة بالمراكز ( 855 ) مراجع .

وفي نفس السياق بلغ عدد المراجعين الذين لم تتجاوز أعمارهم ( 15 ) عاماً ( 235 ) مراجع .

من جانب آخر وفي نقلة نوعية فقد أعلنت الصحة مؤخراً عن توسيع نطاق خدمات تطبيق ” صحة ” الذي يُقدم الإستشارات الطبية المرئية ويتيح لجميع المواطنين ومن أي مكان الحصول على إستشارة طبية وجهاً لوجه مع أطبائهم ، حيث يشمل حالياً جميع مناطق المملكة.

وتهدف الصحة إلى زيادة أعداد المستفيدين من هذا التطبيق وتمكينهم بشكل أكبر للحصول على الإستشارات الطبية المرئية عبر الهواتف الذكية, سعياً منها إلى إستثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها وإتاحة الفرصة لهم للحصول على الإستشارات الطبية من المختصين، حيث تتلخص فكرة التطبيق بعد تنزيله في توفير خدمة التواصل المرئي والسمعي في الفترة من “الساعة 8 صباحاً وحتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع ومن 4 عصراً إلى 12 مساءً خلال إجازة نهاية الأسبوع ” بحيث يمكن الدخول على التطبيق والتواصل مباشرة مع المختص وتُعرض عليه حالة المتصل التي بإمكانه مشاهدتها عبر هذا التطبيق ومن ثم يقوم بالرد على إستفسارات المتصل وتقديم الإستشارة الطبية بخصوص الحالة والإجراء الطبي الواجب إتخاذه حيالها.

وأبانت الصحة أن التطبيق مجاني ويُمكن تحميله من متجر أبل ومتجر قوقل .

تجدر الإشارة أن الصحة قامت بإطلاق وتفعيل العديد من البرامج الخدمية النوعية بهدف تطوير آليات العمل والإرتقاء بمستويات الأداء وبما يسهم بإذن الله في تجويد وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وكسب رضاهم.