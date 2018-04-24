الإخوان يتمنون موت ” حفتر ” والأخير يبتسم: سأعود إلى ليبيا قريبا

طرابلس(صدى):

تداولت وسائل الإعلام، خلال الفترة الماضية، أنباء عن تدهور الحالة الصحية للقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، حتى أن الشائعات وصلت إلى إعلان وفاته.

وفي هذا السياق، أعلن الشقيق الأصغر للمشير خليفة حفتر، أن الأخير بصحة جيدة، مؤكداً أن تفاصيل الأزمة الصحية التي مر بها حفتر ليست غامضة، ولا تستدعي كل ذلك الاهتمام.

وأكد أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع شقيقه في باريس، موضحاً أن شقيقه أكد على تحسن صحته وأنه سيعود قريباً إلى ليبيا لكن لا يعرف بالضبط موعد العودة، بعكس ما يتم الترويج له من قبل الإخوان.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان، هما من روَّجوا شائعات وفاة المشير، موضحاً أن شقيقه استقبل شائعة وفاته بابتسامته المعهودة، ومؤكداً أنه اعتاد على هذا النوع من الشائعات.

وأوضح أنه ليبيا تجري حالياً استعدادات أمنية تمهيدًا لعودته إلى أرض الوطن.