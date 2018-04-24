60 طالبا من 18 إدارة تعليمية في منافسات المشروع الوزاري ” الخط العربي والزخرفة الإسلامية “

سعيد العجل(صدى):

برعاية المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي انطلقت اليوم الاثنين 8 / 8 / 1439 هــ فعاليات المشروع الوزاري للثقافة والفنون” مشروع الخط العربي والزخرفة الإسلامية ” في نسخته الثالثة للعام الدراسي للعام الدراسي 1438 – 1439 هــ والذي يُقام على مستوى مناطق ومحافظات المملكة ويستهدف طلاب المرحلتين المتوسط والثانوية بمناطق المملكة وتستضيفها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة نشاط الطلاب ” النشاط الفني ” “بنين”

وأضح رئيس القسم الفني الأستاذ مهدي ماهر أن الفعاليات يشارك فيها 60 طالباً من 18 إدارة تعليمية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية حيث يتنافس الطلاب على أنواع الخطوط العربية ففي المرحلة المتوسطة يتنافسون على خط النسخ خمسة طلاب وخط الرقعة خمسة طلاب وخط الديواني خمسة طلاب أما المرحلة الثانوية فيتنافس فيها على خط النسخ خمسة طلاب وخط الرقعة خمسة طلاب وخط الديواني خمسة طلاب وخط الكوفي خمسة طلاب وخط الثلث خمسة طلاب

أما منافسات الزخرفة الإسلامية ففي المرحلة المتوسطة يتنافس عشرة طلاب وفي المرحلة الثانوية عِشرة طلاب .

وأضاف مهدي أن الفعاليات سيصاحبها ورش عمل ومحاضرات ومعارض وحفل ختامي يحضره عدد من منسوبي وزارة التعليم وممثلي الإدارات التعليمية المشاركة في اليوم الختامي مشيراً أن مثل هذه الفعاليات تُنمي لدى الطلاب مواهبهم وتعزز من إمكانياتهم الفنية وتتيح لهم الفرص للمشاركة في المحافل الدولية في مجال الخط العربي والزخرفة الإسلامية والفنون المختلفة .