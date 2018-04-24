فيديو مروع لموظف رعاية يصفع مسنا 57 مرة في 3 ساعات

بكين(صدى):

تقدمت أسرة أحد المسنين بشكوى للشرطة الصينية ، ضد موظف رعاية لصفعه للعجوز البالغ من العمر 77 عاماً مصاب بسكتة دماغية ، 57 مرة في غضون بضع ساعات .

جاء ذلك عقب أن أٌصيبت العائلة بالصدمة بعد اكتشاف الهجوم الوحشي الذي تعرض له والدهم أثناء مشاهدة لقطات رصدها نظام الأمان في المنزل.

واكتشف أولاد الرجل أنه تم صفعه 57 مرة في غضون 3 ساعات ونصف الساعة، وقال أحد أبنائه إنهم لم يتمكنوا من مشاهدة اللقطات وطلبوا من زملائهم مشاهدتها.

وظهر الرجل العجوز في الفيديو يجلس على كرسيه المتحرك قبل أن يصفح الموظف وجهه ويستمر في ضربه.

وصرح ابن الرجل في شكواه لدى الشرطة ، أنه يعمل هو وأخته لساعات طويلة، لذلك قررا الاستعانة بموظف رعاية في المنزل للاهتمام بوالدهما ، وأن الموظف عمل لدى الأسرة لمدة 8 أشهر، وأوضح والده في وقت لاحق أنه كان يتعرض للضرب كلما اشتكى أو تحدث.