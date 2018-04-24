لأول مرة.. حفلتين لـ ” الأوبرا المصرية ” بالرياض

نورة الشهري (صدى):

لأول مرة ،يستعد مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، لاستضافة فرقة دار الأوبرا المصرية، غدًا الأربعاء.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة حفلتين، يومي 25 – 26 أبريل، بإشراف من الهيئة العامة للثقافة، متضمنة العديد من الفقرات المتنوعة.

وستقدم الفرقة مجموعة من روائع أغنيات أم كلثوم ،ومحمد عبدالوهاب ،وسيد درويش وغيرهم، إضافة إلى عرض موسيقى كلاسيكية، وعروض فنية لنخبة من مواهب الجالية المصرية.

وتبدأ العروض من الرابعة عصرًا وتستمر إلى منتصف الليل، وسيكون الدخول بالمجان، والدعوة مفتوحة للجميع للحضور.