اتهام معلمة بتعنيف طالبة ” توحد ” بمكة المكرمة

علي القحطاني (صدى):

اتهم والد طالبة مصابة بـ ” التوحد ” ، معلمتها بتسببها في حدوث انهيار عصبي لابنته وانتكاسة نفسية وسلوكية.

وأكد والد الطالبة أن المعلمة لم تتعامل مع ابنته بطريقة مناسبة مع ظروفها الصحية ،بل خاطبتها بأسلوب عصبي واستفزازي، وهو ما اعتبره الأب تعنيفا لفظيا.

ومن جانبه أكد المتحدث باسم تعليم مكة المكرمة طلال الردادي ،أنه سيتم الاستيضاح من إدارة المدرسة لمعرفة تفاصيل القضية ،وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية.