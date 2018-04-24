اتهام معلمة بتعنيف طالبة ” توحد ” بمكة المكرمة
اتهم والد طالبة مصابة بـ ” التوحد ” ، معلمتها بتسببها في حدوث انهيار عصبي لابنته وانتكاسة نفسية وسلوكية.
وأكد والد الطالبة أن المعلمة لم تتعامل مع ابنته بطريقة مناسبة مع ظروفها الصحية ،بل خاطبتها بأسلوب عصبي واستفزازي، وهو ما اعتبره الأب تعنيفا لفظيا.
ومن جانبه أكد المتحدث باسم تعليم مكة المكرمة طلال الردادي ،أنه سيتم الاستيضاح من إدارة المدرسة لمعرفة تفاصيل القضية ،وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية.
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 441 ] نشر منذ 24 دقيقة
الحين ترد معلمة مسرعة ومطفية النور
وتكتب هذا كذب وافتراء
ودلع وهياط ياما انضربنا وياما ياما
ونطالب اها هنا بيت القصيد هههههههههه
نطالب بعودة هيبة المعلم والمعلمة
ما معنى الهيبة معناها العودة للضرب والديكتاتورية والتسلط
ضد من؟؟
ضد اطفال ابرياء
هم أحباب الله و ولا حول ولا قوة لهم إلا بالله