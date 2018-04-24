تعليق مسؤول بـ ” الغذاء والدواء ” على ارتفاع أسعار الأدوية

علي القحطاني (صدى):

ردًا على سؤال حول أسباب ارتفاع أسعار بعض الأدوية بالمملكة، فيما تباع بأسعار أقل في الخارج، علق مدير إدارة التسعيرة بهيئة الغذاء والدواء موضحًا أن تسعيرة الدواء تأتي من عدة لجان فنية داخل الهيئة.

وأوضح مدير إدارة التسعيرة فهد النتيفي، أنهم لا ينكرون وجود ارتفاع في أسعار الأدوية، ولكن الشركات الدوائية العالمية يحكمها سياسات إطلاق مختلفة بناء على الثروات المختلفة والتوزيع الجغرافي وانتشار الوبائيات.

جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج ” تم ” عندما وجه له أحد الضيوف سؤالا عن دواء لقرحة المعدة يباع في المملكة بملغ 65 ريالاً فيما يصدر لمصر بـ 9.5 ريال.