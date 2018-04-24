تعليق مسؤول بـ ” الغذاء والدواء ” على ارتفاع أسعار الأدوية
ردًا على سؤال حول أسباب ارتفاع أسعار بعض الأدوية بالمملكة، فيما تباع بأسعار أقل في الخارج، علق مدير إدارة التسعيرة بهيئة الغذاء والدواء موضحًا أن تسعيرة الدواء تأتي من عدة لجان فنية داخل الهيئة.
وأوضح مدير إدارة التسعيرة فهد النتيفي، أنهم لا ينكرون وجود ارتفاع في أسعار الأدوية، ولكن الشركات الدوائية العالمية يحكمها سياسات إطلاق مختلفة بناء على الثروات المختلفة والتوزيع الجغرافي وانتشار الوبائيات.
جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج ” تم ” عندما وجه له أحد الضيوف سؤالا عن دواء لقرحة المعدة يباع في المملكة بملغ 65 ريالاً فيما يصدر لمصر بـ 9.5 ريال.
faeiz[ عدد التعليقات: 164 ] نشر منذ 59 دقيقة
لاحول ولاقوة الا بالله بدل مايقول نحاول نجد حل لارتفاع الاسعار يتحجج ويضع الاعذار
الغامدي[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 53 دقيقة
المسؤلين ان شاء الله يحتون المشاكل
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 892 ] نشر منذ 52 دقيقة
يعني شركات الادويه تستدلخ الشعب السعودي….؟
فش تفسير ثاني…
سلطان[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 51 دقيقة
كثييييييييير من الادوية هنا اغلى من مصر .. بسبب :
باعطيكم مثال وانتم راح تفهموا ليه الاسعار عندنا غالية ..
مثلا عقار (باراسيتامول) هذا الاسم العلمي لدواء البنادول .. يوجد لدينا في السوق اكثر من منافس له وكلهم بنفس النوعية والكفاءة وبأسعار متفاوته .. بمعنى الاسماء التجارية : فيفادول ، ادول ، بنادول ، امول ،،، كلهم نفس الدواء لكن من انتاج شركات اخرى .. وهذه تعتبر منافسة .. وعشان سعر البكت نوعا ما رخيص (تقريبا 10 ريال) ..
يوجد بعض الادوية هيئة الدواء والغذاء لاتسمح فيها المنافسة .. فيجي الوكيل ويعلي السعر بحكم انه محد منافس له .. واقدر اسرد لكم ادوية كثيرة ..
مصر لكل دواء تحصل له (جينيريك) بديل بنفس الكفاءة وبنفس الميليقرام مطابق 100% من غير اي ذرة فرق ،، وبأسعار متفاوتة ..
اللي ودة يكمل قراءة ..
قبل فترة عندنا في السعودية دواء ( نيكسيوم ) كان سعره 200 ريال .. وماكان له منافس في السوق بسبب هيئة الدواء والغذاء ماهي مسوية فسح للشركات والوكلاء بانهم يجيبوا نفس الدواء من شركات اخرى .. بعد فترة سمحوا ، وصار تقريبا موجود له 4 منافسين .. وكلهم يبيعوه من 25 ريال الى 50 ريال ..
النيكسيوم نزل من 200 ريال إلى 60 ريال … وللاسف ادوية النيكسيوم في مصر اسعارها تبدا من 10 ريال ..
الزبدة .. عدم منع الشركات من تنوع الادوية حيساهم من خفض اسعار الادوية ..
وغير كذا اغلب شراء الادوية في السعودية بنسبة 90% يكون شراء حكومي ( يكون عن طريق وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية ) ، المواطن الحمدلله يصرف له الدواء الموصوف من الطبيب مجانا ، فالشركة بايعة بايعة .. والتامين صاير يغطي العلاجات الحين .. ـ نادرا واحد يشتري دواء من جيبه الحمدلله عشان كذا محنا حاسين بارتفاع الاسعار الحمدلله ..
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 441 ] نشر منذ 30 دقيقة
الاسعار في مصر نار
لكن يا عزيزي لا يوجد مقارنه
انت تنظر اليها رخيصة
بسبب العملة الصرف بالريال السعودي عندما تذهب مصر
او اليمن السودان الهند با كستان الريال السعودي العملة اقوى
لكن سافر الاردن او الامارات وشوف الريال السعودي كم يعادل مع عملت بلدهم
وإلا اسأل اهل مصر عن الأسعار بالعملة المصرية الجنية
وشوف الفرق بين الريال السعودي والجنية المصري
طبعا للسائح او للمسافر للعلاج في مصر
لكن المقيم المصري
في بلدة الأسعار
نار حتى الحم نار لا يأكله في مصر الا اكابر القوم وعليتهم
اما الطبقة الكادحة لهم الله تعالى