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وزير الشؤون الإسلامية يستقبل رئيس جماعة أنصار السنة بالسودان

وزير الشؤون الإسلامية يستقبل رئيس جماعة أنصار السنة بالسودان
سعيد العجل(صدى):

استقبل معالي وزيــــــر الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ ، في مكتب معاليه بالوزارة ، اليوم الاثنين السابع من شهر شعبان 1439هـ ، الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان الدكتور إسماعيل الماحي، والوفد المرافق له ، الذين يزورون المملكة حالياً .

وفي بداية اللقاء ، رحب معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ بالدكتور إسماعيل الماحي ، والوفد المرافق له ، في بلدهم المملكة العربية السعودية .. لافتاً معاليه إلى أن هذه الزيارات المتتابعة للمملكة مثمرة ومفيدة .. منوهاً بمتانة العلاقة الأخوية الراسخة بين البلدين، والحرص على نصرة الإسلام ، والدعوة إلى التوحيد .

من جانبه، عبر الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية عن شكره لمعالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ ؛ على حسن استقباله ، وما جاء في كلمة معاليه، وصادق مشاعره فيما يتعلق بأمر الدعوة وشؤونها، وبأمر المسلمين، وقال: ننقل تحياتنا وتقديرنا لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ونحن نتابع ما تقوم به المملكة من أعمال مباركة بصفة مستمرة لمصلحة الإسلام والمسلمين، ونقف مع هذا العمل الكبير ، منوهاً إلى أن المملكة حباها الله ــ سبحانه وتعالى ــ بنعم كثيرة ، أجلها وأفضلها أنها تقوم على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما خير قيام .

وجدد الدكتور إسماعيل الماحي التأكيد على تأييدهم ووقوفهم إلى جانب المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من أعمال وإجراءات للحفاظ على أمنها وأمن المنطقة ، والتصدي للحملات الإعلامية المغرضة التي تستهدف المملكة .
كما جرى ــ خلال اللقاء ــ تبادل الأحاديث الودية حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك ، لاسيما ما يتعلق بالعمل الإسلامي ، وخدمة الدعوة إلى الله .

وحضر اللقاء، فضيلة وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الشيخ عبدالرحمن بن غنام الغنام، وسعادة المستشار الخاص لمعالي الوزير الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الزيد ، وسعادة مدير مكتب معالي الوزير المساعد للبرامج والمناسبات المشرف على العلاقات العامة والإعلام الأستاذ عبدالله بن مدلج المدلج، وسعادة المدير العام للعلاقات الخارجية الأستاذ عبدالمجيد بن محمد العُمري.

 

 

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 441 ] نشر منذ 39 دقيقة

انصار السنة المحمدية هم اهل الحديث
السلفيون
هم اهل الأثر عن السلف والصحابة رضوان الله ع اجمعين
منهم حتى في مصر اسمها انصار السنة المحمدية
وهي جماعة مبادئها تنبذ وترفض رفضا كليا
الخوض في السياسة وتحرم الخروج ع الحاكم حتى وان كان ظالم وفاجر
مالم يأمر بكفر بواح لهم فيه من الله برهان
لأن الخروج ع الحكام فيه فتن تجعل الحليم حيران
وهذا في اعتقادي الذ ادين الله جل وعلا به
هو الصواب

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