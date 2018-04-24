توجيهات عليا بتغيير أسماء عدة جهات باسم خادم الحرمين دون إذن

عادل الحربي (صدى):

تشديدًا على عدم إطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ،أو أي اسم لملوك المملكة، صدرت توجيهات عليا لكل من وزارتي التعليم ،والعمل ،وهيئة الهلال الأحمر السعودي، لتغيير أسماء 19 قاعة ومركزًا ومدرسة وبرنامجًا، حملت اسم خادم الحرمين دون إذن.

وأوضحت مصادر أن التوجيه شمل حصر جميع ما تم تسميته باسم خادم الحرمين الشريفين غير المعتمدة وتغيير الأسماء، مع إيضاح المستند في التسمية ورفع ما يتم التوصل إليه.

وشمل التوجيه تغيير مسميات كل من : ما أطلقته هيئة الهلال الأحمر على إحدى قاعاتها، وما أطلقته وزارة التعليم على قاعة داخل مبناها، إضافة إلى معهد لريادة الأعمال بجامعة الملك سعود.

وتضمن التوجيه تغيير مسمى مركز للإدارة المحلية في جامعة الأمير سلطان، وبرنامج للتعليم من أجل التوظيف في جامعة الأمير سلطان، و13 مدرسة في عدد من المدن، فيما أطلقت وزارة العمل اسم الملك على قاعة في مبنى داخل الوزارة.