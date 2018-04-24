روضة أركان الطفولة تحتفل بتخريج الدفعة الخامسة

سعيدالعجل(صدى):

أقامت روضة أركان الطفولة الحفل الختامي لتخريج الدفعة الخامسة للبراعم وذلك مساء يوم الأحد في قاعة الشيخ صالح الحناكي للمؤتمرات بالرس على شرف مساعد مدير تعليم الرس الأستاذة فوزية الرميح

و تخلل الحفل العديد من الفقرات والعروض والتي قدمها اطفال الروضة وانتهت بمسيرة لخريجي الروضة وتكريم الكادر من معلمات واداريات .

ويتركز دور الروضة في عملية التطوير الحقيقي في بناء فكر الطفل حيث افتتحت في عام ١٤٣٥هـ و بلغ اجمالي الاطفال المستفيدين خلال الأعوام السابقة ٥٥٤ طفلاً وتسعى الروضة ان تكون الاولى تربوياً وتعليمياً في محافظة الرس والتي تعتمد في منهجها التعليمي على التعليم باللعب والإستكشاف لتحقيق اعلى قدر من الاستمتاع للطفل والحب والأمان .

ومن أنشطة الروضة : فريق بصمة التطوعي وبرنامج إعمار وتفعيل الايام العالمية واستراتيجيات التعلم وتطبيق منهج الإيكرز والدورات والرحلات كماعملت على تحقيق برنامج التدريب من خلال تخصيص مائة ساعه تدريبية للطفل خلال العام

كما تميزت الروضة في تأهيل القيادي على مستوى المحافظة والمشاركة في جائزة التعليم للتميز.

وعبرت مساعد مدير تعليم الرس الأستاذة فوزية الرميح قائلة : سعدت اليوم بحضوري لحفل تخريج الدفعة الخامسة للروضة وكان احتفالاً جميلاً ازدان بروعة الأطفال واتقانهم للأدوار وهذا حصاد مشرف ومبهج

حيث لفت انتباهي جوانب عدة ومجالات عميقة تقوم بها الروضة ومنها (١٠٠) ساعة تدريبة للطفل لما له من دور كبير في تأصيل قيم وتنمية ذات وتطوير مهارات ودعم وتشجيع .

وزيادة عدد عدد الاطفال عام بعد عام دلالة على أن البيئة أمانة وجاذبة .

حقيقة هذة الروضة ركن من أركان الجودة والتميز بها كوكبة رائعة من كادر تعليمي واداري وقيادي بقيادة الأستاذة مرام الظاهري المتميزة دائماً بطموحها ومبادراتها .

شكراً لكل من بذل ولكل من كان خلف هذا الاحتفال الرائع من الأسرة الي الروضة مُبارك لكل طفل وطفلة ولأسرة وكل مهتم بالطفولة فهم عماد الوطن وثروته وطاقته .

وأضافت رئيسة قسم رياض الأطفال الأستاذة شيخة الحربي قائلة : نفتخر نحن منسوبات قسم رياض الاطفال بوجود طاقم فريق عمل متناغم بالروضة بقيادة المتألقة دائماً الاستاذة مرام الظاهري تحت مظلة رياض الاطفال بالمحافظه

ابدعت وصقلة فريق عمل رائع ومبادر دائماًيسعى للتطوير فهنيئاً لنا ولأطفالنا وجودهم بيننا.

كما صرحت مديرة روضة أركان الطفولة الأستاذة مرام الظاهري قائلة: الحمدلله على التمام ماترونة من إنجاز وجمال كان بفضل الله أولاً ثم بفضل فريقٍ رائع من معلمات وإداريات ولاننسى أطفالنا صانعين الجمال وأهاليهم الذين كانوا عوناً لنا دائماً .