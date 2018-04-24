الشيخ الشبيلي يوضح علاقة رائحة الميت بحُسن أو سوء خاتمته

علي القحطاني (صدى):

أجاب الشيخ يوسف بن عبدالله الشبيلي، على أحد التساؤلات حول ما دلالة خروج رائحة كريهة من الميت، وهل له علاقة بسوء خاتمة الشخص الميت أم لا.

وأكد الشبيلي في حديثه لبرنامج ” يستفتونك ” أن رائحة الميت ليس لها دلالات أبدًا ،قائلا: ” بل قد يكون لها أسباب طبيعية مثلا من الممكن أن يكون الميت كان قد أصيب بمرض معين فتسبب في الرائحة أو غيرها من الأسباب ” ، مشددًا على أنه لايجوز الحكم على سوء خاتمة شخص من خلال رائحته أو لون وجهه وغيرها.

وأشار إلى أن الميت له حرمته، ولايجوز الإساءة له، مستشهدًا بالحديث النبوي، أنه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” كَسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا ” ، وهو حديث يدل على أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته، ولا يجوز الإساءة له.



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