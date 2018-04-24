بالفيديو..رحلة الهياط لصالح الصماد التي انتهت بهلاكه

طلال الضوي(صدى):

في مقطع فيديو فضح قناة الجزيرة القطرية الممولة، أثناء إذاعتها بكل فرح وسرور قبل عدة أيام تصريحات للقيادي الحوثي الهالك صالح الصماد، مهددًا المملكة بإطلاق الصواريخ الباليستية.

وظهرت علامات السعادة على وجه مذيعان الجزيرة ، وهما يبثان الخبر الذي قال فيه الصماد ” إن الفترة القادمة ستكون مرحلة إطلاق صواريخ باليستية كل يوم تجاه المملكة العربية السعودية ” ، متوعدًا للمملكة بأنها لن تسلم من الصواريخ مهما حشدت من منظومات دفاعية.

وجاء مقتل الصماد في غارة جوية من قبل قوات التحالف، كصفعة على وجه كل من الجزيرة القطرية، والتنظيم القطري، ومليشيات الحوثي الإرهابية.

ومن جانبه علق حساب ” الردع السعودي ” على مقطع الفيديو قائلا: ” رحلة الهياط للهالك صالح الصماد الذي تم دعسه على يد صقور سلمان في السماء ، وبسبب هلاكه خيم الحزن على قطر وعلى قطيعهم من المرتزقة المشردين.

وتابع : ” جميع من هدد أمن السعودية ذهبوا و امتلأت أعينهم بتراب القبر ،و بقيت السعودية شامخة كشموخ جبل احد بفضل الله تعالى “.

إقرأ أيضًا:

شاهد رحلة الهياط للهالك #صالح_الصماد الذي تم دعسه اليوم على يد #صقور_سلمان في السماء .. وبسبب هلاكه خيم الحزن على #صهاينة_قطر و على قطيعهم من المرتزقة المشردين.

.

.

جميع من هدد أمن السعودية ذهبوا و امتلأت أعينهم بتراب القبر و بقيت السعودية شامخة كشموخ جبل احد بفضل الله تعالى🇸🇦 pic.twitter.com/7GKjLvzYzB — الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) ٢٣ أبريل، ٢٠١٨