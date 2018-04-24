معلومات جديدة بشأن إهداء محمد صلاح أرضًا بمكة

نواف السالم (صدى):

توضيحا للإعلان الصادر أمس الأثنين، بخصوص إهداء اللاعب المصري محمد صلاح قطعة أرض بمكة المكرمة، رد نائب رئيس المجلس البلدي بمكة فهد الروقي، مشيرًا إلى عدة خيارات بخصوص هذا الإهداء.

وأكد الروقي أنه في حالة إجازة النظام تملك أرض للكابتن محمد صلاح فسوف تكون في منطقة مكة المكرمة خارج حدود الحرم، أو يتم عمل وقف على هذه الأرض تحت رعاية إمارة المنطقة كبناء مسجد أو نحوه.

وأشار إلى أن الأسباب التي دعته لإعلان هذا الإهداء هو دعم شباب القدوة أمثال الكابتن محمد صلاح تحت اسمه ورعايته، وإذا رغب في الاستفادة من قيمة القطعة فستُباع، ويتم تسليمه مبلغها.

ولفت إلى أن هذه الهدية ما هي إلا اعتزاز بصلاح وبأخلاقه الكريمة، وقيمه الرفيعة، فهو خير من يمثل نشر رسالة الإسلام السمحة في بريطانيا، وهو أيضًا قدوة وسفير للمسلمين في بريطانيا، وجميع أهالي مكة المكرمة يعتزون به، ويقدرون كل قدوة في العالم الإسلامي، على حد قوله لسبق.

ويأتي ذلك بعد فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي محرزًا 41 هدفًا، وصانعًا 13، في أول مواسمه مع “ليفربول” خلال 466 مباراة.