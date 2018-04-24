4 تنبيهات بأمطار رعدية مصحوبة بزخات برد تستمر حتى المساء

عادل الحربي (صدى):

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، اليوم الثلاثاء، 4 تنبيهات متقدمة، على مناطق مكة المكرمة ،والمدينة المنورة ،وعسير ،والباحة ،ونجران، والمحافظات التابعة لها.

وأوضح النظام في التنبيه الأول أن الحالة تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات بَرَد، ونشاط رياح يحدُّ من الرؤية الأفقية، وتشمل :الطائف ،والشفا ،والهدا ،والسيل الكبير ،وعشيرة، وتمتد إلى العاصمة المقدسة، وتبدأ الحالة في الحادية عشر من صباح اليوم، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءا.

وأشار إلى إن الحالة تشمل ميسان وبني سعد، وتمتد إلى الخرمة وتربة ورنية وظلم والأجزاء المجاورة، من الحادية عشر صباحا حتى التاسعة مساءا.

وبخصوص تنبيه المدينة المنورة، تشهد حالة مماثلة من هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة مصحوبة بزخات البَرَد، ونشاط رياح يحدُّ من الرؤية الأفقية، ويشمل مهد الذهب والسويرقية والأجزاء المجاورة.

وفي التنبيه الرابع بمنطقة عسير ، أوضح أنها ستشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد، ورياح نشطة، تحدُّ من الرؤية الأفقية، وتشمل : سبت العلايا ،والنماص، وتنومة، وخيبر الجنوب وتثليث والأجزاء المجاورة.