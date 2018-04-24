هيئة العقار تنفي مسؤوليتها عن خفض أسعار الإيجار

علي القحطاني (صدى):

على خلفية مقطع صوتي كان قد انتشر مؤخرًا، تحدث خلاله شخص عن دور الهيئة العامة للعقار في خفض الإيجارات، نفت الهيئة مسؤوليتها عن تخفيض أو رفع أسعار تأجير أو بيع العقارات.

وأكدت الهيئة أنها تعمل على تحقيق رؤيتها بأن يكون قطاع العقار السعودي حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار.

وكشفت عن خطة عمل تعتمد على قاعدتين رئيسيتين و5 مسارات، يتمثل الأول في توفير الشفافية للسوق العقارية؛ وبناء مؤشرات أسعار العقار.