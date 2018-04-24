ضبط 3 أشخاص ومقيم بحوزتهم حبوب مخدرة بمكة

نايف السالم(صدى):

ضبطت مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة 3 أشخاص ومقيم بحوزتهم حبوب مخدرة على طريق مكة – جدة بعد الاشتباه فيهم من قِبل رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة.

واشتبه رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمركبة من نوع كورلا وتم استيقافها بقيادة مقيم إريتري الجنسية وبتفتيش الراكب عُثر بداخل ملابسه على أكثر من 200 حبة كبتاجون مخدرة أخفاها في أماكن متفرقة وسُلم لمكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة.

وعثر رجال القوة على قرابة 50 حبة كبتاجون داخل ملابس المرافق، وسلم والمضبوطات لمكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة