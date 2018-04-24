قائد أركان جيش كوريا الشمالية يغفو أثناء خطاب زعيم البلاد

بيونغيانغ(صدى):

تعرض قائد أركان الجيش في كوريا الشمالية، لعقوبة قاسية قد تصل إلى الإعدام، بسبب ظهوره في غفوة أثناء إلقاء زعيم البلاد، كيم جونغ أون، خطابا رسميا.

ويذكر أن الجمهورية الشيوعية المعزولة عاقبت مسؤولين كبارا، جراء عدم الإصغاء على النحو المطلوب لخطب الزعيم.

وقالت مصادر إعلامية إن ري ميونغ سو، بدا نائما بشكل واضح، أثناء إلقاء كيم خطابا أعلن فيه توقيف بيونغيانغ برنامجها النووي والصاروخي في الوقت الحالي.

وفي وقت سابق اعدمت كوريا الشمالية نائب رئيس الوزراء، كيم يونغ جين، بسبب جلوسه بطريقة اعتبرت غير لائقة في حضرة الزعيم.