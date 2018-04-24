تجاوز الإشارة لنقل طفل رضيع للمستشفى بسرعة فقتله في حادث سير

واشنطن(صدى):

تسبب رحل أمريكي في وفاة طفل رضيع يبلغ من العمر 6أشهر فقط ، عقب وقوع حادث سير للسيارة التي يستقلها بسبب السرعة الجنونية التي كان يقود بها لنقل الطفل إلى المستشفى في جزيرة ستاتن بنيويورك ، لمعاناته من الإنفلونزا .

وكان الطفل في طريقه مع والدته وأحد أقربائها إلى المستشفى لمعاناته من الإنفلونزا وصعوبة في التنفس ، في سيارة الأخير الذي كان مسرعاً فتجاوز الإشارة الحمراء، وتسبب في حادث سير، أدى إلى مقتل الرضيع.

ورغم نقل الرضيع إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة في سيارة الإسعاف.