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تجاوز الإشارة لنقل طفل رضيع للمستشفى بسرعة فقتله في حادث سير

تجاوز الإشارة لنقل طفل رضيع للمستشفى بسرعة فقتله في حادث سير
واشنطن(صدى):

تسبب رحل أمريكي في وفاة طفل رضيع يبلغ من العمر 6أشهر فقط ، عقب وقوع حادث سير للسيارة التي يستقلها بسبب السرعة الجنونية التي كان يقود بها لنقل الطفل إلى المستشفى في جزيرة ستاتن بنيويورك ، لمعاناته من الإنفلونزا .

وكان الطفل في طريقه مع والدته وأحد أقربائها إلى المستشفى لمعاناته من الإنفلونزا وصعوبة في التنفس ، في سيارة الأخير الذي كان مسرعاً فتجاوز الإشارة الحمراء، وتسبب في حادث سير، أدى إلى مقتل الرضيع.

ورغم نقل الرضيع إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة في سيارة الإسعاف.

 


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 16821 ] نشر منذ 43 دقيقة

هذا ربي كاتب موته كذا ولا كذا

[ عدد التعليقات: 16821 ] نشر منذ 33 دقيقة

ابشري باسووومه يا جنوبيه

[ عدد التعليقات: 16821 ] نشر منذ 33 دقيقة

ابشرك عودت

[ عدد التعليقات: 16821 ] نشر منذ 31 دقيقة

شوفيها في خبر موت الفنانه الدحماني

[ عدد التعليقات: 16821 ] نشر منذ 21 دقيقة

وياك

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