تجاوز الإشارة لنقل طفل رضيع للمستشفى بسرعة فقتله في حادث سير
تسبب رحل أمريكي في وفاة طفل رضيع يبلغ من العمر 6أشهر فقط ، عقب وقوع حادث سير للسيارة التي يستقلها بسبب السرعة الجنونية التي كان يقود بها لنقل الطفل إلى المستشفى في جزيرة ستاتن بنيويورك ، لمعاناته من الإنفلونزا .
وكان الطفل في طريقه مع والدته وأحد أقربائها إلى المستشفى لمعاناته من الإنفلونزا وصعوبة في التنفس ، في سيارة الأخير الذي كان مسرعاً فتجاوز الإشارة الحمراء، وتسبب في حادث سير، أدى إلى مقتل الرضيع.
ورغم نقل الرضيع إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة في سيارة الإسعاف.
alfahd42[ عدد التعليقات: 16821 ] نشر منذ 43 دقيقة
هذا ربي كاتب موته كذا ولا كذا
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8516 ] نشر منذ 34 دقيقة
الله المستعان
alfahd42[ عدد التعليقات: 16821 ] نشر منذ 33 دقيقة
ابشري باسووومه يا جنوبيه
alfahd42[ عدد التعليقات: 16821 ] نشر منذ 33 دقيقة
ابشرك عودت
alfahd42[ عدد التعليقات: 16821 ] نشر منذ 31 دقيقة
شوفيها في خبر موت الفنانه الدحماني
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8516 ] نشر منذ 26 دقيقة
الله يبشرك باالجنه☺
alfahd42[ عدد التعليقات: 16821 ] نشر منذ 21 دقيقة
وياك
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16621 ] نشر منذ 8 دقائق
قدره سبحان الله