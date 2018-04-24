هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

أصدر مركز النظام الآلي للإنذار المبكر ، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عسير .

وأشار الإنذار المبكر ، إلى أن الحالة الجوية تمتد إلى سبت العلاية والنماص وتنومة وبيشة وخيبر الجنوب وتثليث والأجزاء المجاورة ، حيث تبدأ الحالة من تمام الحادية عشر من صباح يوم غد الثلاثاء وحتى تمام التاسعة من مساء اليوم .