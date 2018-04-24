  • الإثنين 23

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عسير

هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عسير

هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عسير
محمد بن طحيطح(صدى):

أصدر مركز النظام الآلي للإنذار المبكر ، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عسير .

وأشار الإنذار المبكر ، إلى أن الحالة الجوية تمتد إلى سبت العلاية والنماص وتنومة وبيشة وخيبر الجنوب وتثليث والأجزاء المجاورة ، حيث تبدأ الحالة من تمام الحادية عشر من صباح يوم غد الثلاثاء وحتى تمام التاسعة من مساء اليوم .

 


الوسوم:, ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 16821 ] نشر منذ 44 دقيقة

كل ماقالو نزل مطر على عسير قلنا وين اسومه ياجنوبيه

[ عدد التعليقات: 10298 ] نشر منذ 39 دقيقة

يالبيييييههه اي والله يالبيييييهه ي ديرتي الممطرهه ❤❤😍😍😍
للحين ولله الحمد اسبؤعين من الامطار والسيؤؤؤل والثلوجج 💛🤗

[ عدد التعليقات: 16821 ] نشر منذ 36 دقيقة

هههههه عليكم عافيه

[ عدد التعليقات: 10298 ] نشر منذ 31 دقيقة

❤😊💐💐💐

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *