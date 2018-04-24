هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عسير
أصدر مركز النظام الآلي للإنذار المبكر ، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عسير .
وأشار الإنذار المبكر ، إلى أن الحالة الجوية تمتد إلى سبت العلاية والنماص وتنومة وبيشة وخيبر الجنوب وتثليث والأجزاء المجاورة ، حيث تبدأ الحالة من تمام الحادية عشر من صباح يوم غد الثلاثاء وحتى تمام التاسعة من مساء اليوم .
alfahd42[ عدد التعليقات: 16821 ] نشر منذ 44 دقيقة
كل ماقالو نزل مطر على عسير قلنا وين اسومه ياجنوبيه
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10298 ] نشر منذ 39 دقيقة
يالبيييييههه اي والله يالبيييييهه ي ديرتي الممطرهه ❤❤😍😍😍
للحين ولله الحمد اسبؤعين من الامطار والسيؤؤؤل والثلوجج 💛🤗
alfahd42[ عدد التعليقات: 16821 ] نشر منذ 36 دقيقة
هههههه عليكم عافيه
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10298 ] نشر منذ 31 دقيقة
❤😊💐💐💐