بالفيديو.. مطاردة غريبة بين أحد الخيول وفارسه بالأحساء

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو مطاردة بين أحد الخيول وفارسه في مدينة الأحساء بعدما فر الفرس من صاحبه وركض باتجاه الطريق المعاكس على طريق المؤدي لقطر.

وظهر في الفيديو الحصان وهو يركض بمنتهى القوة باتجاه الطريق المعاكس فيما يقوم فارسه بمحاولة اللحاق به، حيث حاول قائدي السيارات إيقافه لكن دون جدوى، فيما لحق به فارسه الذي سقط من عليه بسيارة أخرى وتمكن من القفز منها بجانبه أثناء ركضه والسيطرة عليه ومن ثم إيقافه.