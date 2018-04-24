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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

بالصور.. مدني جدة ينقذ طفل وفتاتين بعد انهيار سقف غرفة مبنى شعبي

بالصور.. مدني جدة ينقذ طفل وفتاتين بعد انهيار سقف غرفة مبنى شعبي
نايف السالم(صدى):

باشر الدفاع مدني في جدة بلاغاً عن انهيار سقف غرفة في مبنى شعبي، اليوم الإثنين.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : تم إنقاذ طفل وفتاتين وهم بصحة جيدة ولله الحمد.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 16821 ] نشر منذ 51 دقيقة

الحمدلله على السلامه

[ عدد التعليقات: 16821 ] نشر منذ 50 دقيقة

موفقين يارجال الدفاع المدني لكل خير

[ عدد التعليقات: 16821 ] نشر منذ 49 دقيقة

والله يكتب اجركم ويعز بلدنا ودينها واهلها

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