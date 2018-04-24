بالصور.. مدني جدة ينقذ طفل وفتاتين بعد انهيار سقف غرفة مبنى شعبي
باشر الدفاع مدني في جدة بلاغاً عن انهيار سقف غرفة في مبنى شعبي، اليوم الإثنين.
وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : تم إنقاذ طفل وفتاتين وهم بصحة جيدة ولله الحمد.
alfahd42[ عدد التعليقات: 16821 ] نشر منذ 51 دقيقة
الحمدلله على السلامه
alfahd42[ عدد التعليقات: 16821 ] نشر منذ 50 دقيقة
موفقين يارجال الدفاع المدني لكل خير
alfahd42[ عدد التعليقات: 16821 ] نشر منذ 49 دقيقة
والله يكتب اجركم ويعز بلدنا ودينها واهلها