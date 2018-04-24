بالصور.. مدني جدة ينقذ طفل وفتاتين بعد انهيار سقف غرفة مبنى شعبي

نايف السالم(صدى):

باشر الدفاع مدني في جدة بلاغاً عن انهيار سقف غرفة في مبنى شعبي، اليوم الإثنين.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : تم إنقاذ طفل وفتاتين وهم بصحة جيدة ولله الحمد.