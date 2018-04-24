خريطة المباريات الودية للأخضر استعدادًا للمونديال

ماجد محمد(صدى):

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، مجموعة من المباريات الودية خلال الفترة المقبلة ، ضمن معسكره التأهيلي للمشاركة في بطولة كأس العالم والتي تقام في روسيا .

ويواجه الأخضر نظيره الجزائري على ملعب كارانزا في قادش بإسبانيا يوم 9 مايو المقبل ، ومن ثم يلتقي يوم 15 من نفس الشهر بالمنتخب اليوناني في مدينة إشبيلية .

ويتجه المنتخب الوطني إلى سويسرا ، لخوض مباراته الودية مع المنتخب الإيطالي على ملعب سانك قالين يوم 28 مايو المقبل ، ومن ثم يلتقي يوم 3 يونيو على نفس الملعب بمنتخب البيرو .

وفي رحلته الودية الأخيرة إلى ألمانيا ؛ يلتقي الأخضر بالمنتخب الألماني على ملعب باي إرينا في مدينة ليفركوزن ، يوم 8 يونيو القادم .