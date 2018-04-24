محمد صلاح يخطط للانضمام إلى ريال مدريد
بعدما تمكن نجم ليفربول والمنتخب المصري ، محمد صلاح ، من حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي يوم أمس الأحد ، يوجه أنظاره في الوقت الراهن على جذب ريال مدريد للتعاقد معه .
وتقوم خطة ” صلاح ” وفقًا لما أوضحته مصادر رياضية ، على أن يتألق في كأس العالم مع منتخب الفراعنة ، ليسلط الضوء عليه ، ويقنع الملكي بمستواه الكافي لانضمامه إلى صفوفه خلال الانتقالات الصيفية .
ويعد نجاح اللاعب المصري في لفت أنظار النادي الإسباني إليه ، قد ظهر خلال مقاتله لإنهاء الموسم الحالي في البريميرليج بصدارة الهدافين ، في ظل محاولته الفوز باللقب ، وذلك لإجبار الريال على التحرك بأقصى سرعة وضمه في الميركاتو الصيفي .
كووورة⚽[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ 36 دقيقة
ما أنصحك بريال مدريد ماتضمن المكااان الأساسي يمكن يتراجع مستواك إذا مالعبت بإستمراااار
فهد[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 21 دقيقة
يجب أن تدرس القرار جيدا