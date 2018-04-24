محمد صلاح يخطط للانضمام إلى ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

بعدما تمكن نجم ليفربول والمنتخب المصري ، محمد صلاح ، من حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي يوم أمس الأحد ، يوجه أنظاره في الوقت الراهن على جذب ريال مدريد للتعاقد معه .

وتقوم خطة ” صلاح ” وفقًا لما أوضحته مصادر رياضية ، على أن يتألق في كأس العالم مع منتخب الفراعنة ، ليسلط الضوء عليه ، ويقنع الملكي بمستواه الكافي لانضمامه إلى صفوفه خلال الانتقالات الصيفية .

ويعد نجاح اللاعب المصري في لفت أنظار النادي الإسباني إليه ، قد ظهر خلال مقاتله لإنهاء الموسم الحالي في البريميرليج بصدارة الهدافين ، في ظل محاولته الفوز باللقب ، وذلك لإجبار الريال على التحرك بأقصى سرعة وضمه في الميركاتو الصيفي .