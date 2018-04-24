بعد مقاطعة 9 شهور.. ” الخطوط القطرية ” تقر بخسارتها الفادحة

طلال الضوي(صدى):

تستعد الخطوط الجوية القطرية للإعلان عن خسائر سنوية فادحة طالتها؛ في ظل استمرار أزمتها مع الدول العربية على خلفية دعمها للإرهاب.

وأقر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، اليوم الاثنين، بالخسارة الكبيرة التي تعرضت لها الشركة، قائلًا ” ستكون خسارة كبيرة، وعندما أقول إننا سنعلن عن خسارة كبيرة، بالنسبة لي، بعد تحقيق الأرباح، إنه حتى لو خسرت الشركة 10 ملايين، فهي خسارة كبيرة

يُذكر أن قطر تواصل عنادها وتستمر في دعمها للإرهاب، في ظل المقاطعة العربية لها منذ 5 يونيو 2017، ما طالها بالعديد من الخسائر الاقتصادية.