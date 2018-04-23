صحة الرياض تستنفر 11 مركزا صحيا مناوبا لمواجهة حالات الغبار

سعيد العجل(صدى):

استنفرت ” صحة الرياض ” مرافقها الصحية نتيجة للتقلبات الجوية التي شهدتها الرياض اليوم الاثنين ، حيث بلغ عدد حالات الامراض التنفسية ١٢٦ حالة .

وفي هذا الاطار أكدت مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة د. أميرة الرصيص أن ” صحة الرياض ” خصصت عدد من المراكز الصحية المناوبة والتي تقدم خدمات الرعاية الصحية العاجلة حيث يستمر عملها حتى الساعة ١١ ليلا ، حيث تم تفعيل غرف الطوارئ فيها ، ودعمها بالادوية الخاصة بمرضى الربو والامراض التنفسية .

وأضافت أن هذه المبادرة حققت نجاحاً كبيراً عند تطبيقها ونالت إستحسان المواطنين، مؤكدة استمرار جهود ” صحة الرياض ” للتسهيل على المواطنين وإستثمارها كافة الإمكانات المتاحة لتجويد خدماتها والإرتقاء بمستويات الأداء في مرافقها الصحية .

وأكدت أن هذا الاجراء من قبلها أسهم في تخفيض الضغط على المستشفيات ، وتقليل وقت الانتظار للمستفيدين من خدماتها .

وفي نفس الاطار بلغ عدد مراجعي الامراض التنفسية في مراكز الرعاية الصحية الممتدة ” ١٢٦ ” مراجعا ومراجعة وذلك من الساعة ٤ وحتى ٨ مساء ، وهي على النحو التالي : مركز صحي الحمراء ، ومركز صحي الربوة ، ومركز صحي الدرعية ، ومركز صحي الفوطة ، ومركز صحي لبن الشرقي ،و مركز صحي العزيزية الثاني ، ومركز صحي الثمامة، ومركز صحي الروضه1 ، ومركز صحي النسيم الشرقي ، ومركز صحي المنار ، ومركز صحي الرائد .

وحذرت ” صحة الرياض ” من التعرض المباشر للغبار والعوالق الترابية خلال هبوب العواصف الرملية ووجود العوالق الترابية، وعدم الخروج إلا للضرورة.

وطالبت السائقين بإغلاق النوافذ جيداً أثناء القيادة في الأجواء الترابية، مع تشغيل جهاز التكييف أثناء القيادة على درجة حرارة مناسبة، إن دعت الحاجة.

كما طالبت جميع المواطنين والمقيمين، خاصة مرضى الربو أو المصابين بالأمراض الصدرية، بعدم التعرض للغبار والأتربة، والبقاء في المنازل وعدم مغادرتها.