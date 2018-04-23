مركز الحي المتعلم بالحبيل يبدأ في إستقبال طلبات التسجيل في الدورات التدريبية

سعيد العجل(صدى):

أعلن مركز الحي المتعلم بمتوسطة طارق بن زياد بمركز الحبيل التابع لمحافظة رجال ألمع عن تنظيم عدد من الدورات التدريبية المجانية بعدد من التخصصات المنتهية بشهادات معتمدة وموثقة .

هذا وسوف تكون الدورات في المجالات الآتية:

الحاسب الآلي ،المهارات الحياتية ،اللغة الإنجليزية،تطوير الذات ،الفن التشكيلي ،فن التصوير والمونتاج ،صيانة الكمبيوتر والجوالات ،الإسعافات الأولية ،الإعلام المرئي والمسموع ،دورات مهنية ،كهرباء وسباكة .

هذا وقد أوضح مدير مركز الحي المتعلم الأستاذ حسن بن أحمد شعبان بأن البرنامج يهدف إلى التعليم والتدريب ويسعى إلى إكتساب المتدربين مهارات علمية ومهنية وتوعيتهم والرفع من المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بطرق جاذبة ومميزة وتأهلهم لسوق العمل.

فيما أكد أن الدورات سوف تقام بمقر المركز بمتوسطة طارق بن زياد بالحبيل ، حيث بدأ التسجيل الآن بالمدرسة وخصصت الإدارة رقماً للتواصل معها وهو 0536504015 .