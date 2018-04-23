بعد الفيديو الخادش.. منع تصوير مسلسل حليمة بولند في المملكة

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت وزارة الثقافة والإعلام، اليوم الاثنين، منع تصوير مسلسل الممثلة حليمة بولند، والذي تدور أحداثه عن قيادة المرأة، بالتزامن مع اقتراب تطبيق قرار قيادة المرأة في المملكة.

وحذر وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، من استغلال القرارات الإيجابية التي تصدرها الحكومة للترويج لأعمال لا تتفق مع القيم والمعايير الأخلاقية للسياسة الإعلامية في المملكة.

يُذكر أنه كان من المقرر أن يبدأ تصوير أحداث المسلسل في المملكة خلال الأيام المقبلة، حيث جاء هذا القرار بعد قيام حليمة بولند بتصوير إعلان عن مركز رياضة نسائية في الرياض، والذي ظهر من خلاله لقطات غير لائقة لعادات المملكة الإسلامية، وعلى إثره تم سحب ترخيص المركز.

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