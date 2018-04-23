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بالفيديو.. لفتة أبوية من أمير القصيم في حفل تخرج الجامعة

بالفيديو.. لفتة أبوية من أمير القصيم في حفل تخرج الجامعة
سالم المطيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لفتة أبوية من أمير القصيم الأمير فيصل بن مشعل عندما قلّد أحد الطلاب الأيتام مشلح التخرج، خلال حفل تخرج الدفعة الـ15 من جامعة القصيم.

وقال الأمير للطالب : أكبر و أحن أب لك هو الملك سلمان و سمو ولي العهد واعتبرني أنا الأب القريب لك من الآن.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 1 ساعة

لفتة طيبة الله يوفقه ويحميه

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