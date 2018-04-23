بالفيديو.. لفتة أبوية من أمير القصيم في حفل تخرج الجامعة

سالم المطيري(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لفتة أبوية من أمير القصيم الأمير فيصل بن مشعل عندما قلّد أحد الطلاب الأيتام مشلح التخرج، خلال حفل تخرج الدفعة الـ15 من جامعة القصيم.

وقال الأمير للطالب : أكبر و أحن أب لك هو الملك سلمان و سمو ولي العهد واعتبرني أنا الأب القريب لك من الآن.