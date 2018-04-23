بالفيديو.. لفتة أبوية من أمير القصيم في حفل تخرج الجامعة
أظهر مقطع فيديو، لفتة أبوية من أمير القصيم الأمير فيصل بن مشعل عندما قلّد أحد الطلاب الأيتام مشلح التخرج، خلال حفل تخرج الدفعة الـ15 من جامعة القصيم.
وقال الأمير للطالب : أكبر و أحن أب لك هو الملك سلمان و سمو ولي العهد واعتبرني أنا الأب القريب لك من الآن.
♦️لفتة أبوية حانية من #أمير_القصيم
الأمير د.فيصل بن مشعل عندما قلّد أحد #الطلاب الأيتام مشلح التخرج وقالـ له: أكبر و أحن أب لك هو #الملك_سلمان و سمو #ولي_العهد واعتبرني أنا الأب القريب لك من الآن @QassimUniv1#جامعة_القصيم#تخرج_الدفعة15_جامعة_القصيم pic.twitter.com/sP3d9tEjv8
— السعودية اليوم🇸🇦 (@alsaudi_today) ٢٣ أبريل، ٢٠١٨
الجوهرة[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 1 ساعة
لفتة طيبة الله يوفقه ويحميه