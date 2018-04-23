إدارة الأخضر تعلن قائمة اللاعبين المشاركين في معسكر إسبانيا

ماجد الأشرم(صدى):

كشفت إدارة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، اليوم الإثنين ، عن قائمة اللاعبين المختارة من قبل المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي ، للانضمام إلى المعسكر الذي تستضيفه مدينة ماربيا الإسبانية ، يوم الأربعاء المقبل ، في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم بروسيا .

واشتملت القائمة على حراس المرمى ، ياسر المسيليم وفواز القرني ، وعبدالله المعيوف ، ومحمد العويس ، واللاعبين ياسر الشهراني ومحمد البريك وسعيد المولد ، وأسامة هوساوي وعمر هوساوي ، بالإضافة إلى معتز هوساوي ومحمد جحفلي وعلي البليهي ، ومنصور الحربي .

وينضم إلى القائمة أيضًا ، اللاعبين عبدالملك الخيبري ، وعبدالله الخيبري ، وإبراهيم غالب ، وعبدالله عطيف ، وتيسير الجاسم ، وحسين المقهوي وسلمان الفرج ونواف العابد ، فضلًا عن محمد الكويكبي ، ومحمد كنو ، وهتان باهبري ، وهارون كمارا ومحمد السهلاوي ومهند عسيري .

ويخوض المنتخب خلال المعسكر الإعدادي ، مباراتين وديتين ، فتجمعه الأولى مع المنتخب الجزائري يوم 9 مايو المقبل ، على ملعب كارانزا بمدينة قادش الإسبانية ، فيما يلتقي الأخضر في المباراة الثانية بمنتخب اليونان يوم 15 مايو ، على ملعب لاكارتوخا بإشبيلية .