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بالفيديو.. إحباط محاولة تصريف 1500 عبوة ماء زمزم مجهولة المصدر

بالفيديو.. إحباط محاولة تصريف 1500 عبوة ماء زمزم مجهولة المصدر
نايف السالم(صدى):

شنت إحدى الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة، اليوم الإثنين ، حملة على أحد شوارع مخطط بطحاء قريش ، حيث اشتبهت بشاحنة متوقفة في الحي .

ومرر رجال الدورية الأمنية ، البلاغ إلى الجهات المعنية ، حيث تم استطلاع الشاحنة والتي اتضح خلوها من أي راكب .

وتمكنت الفرق المختصة ، من العثور داخل الشاحنة على أكثر من 1500 عبوة ماء زمزم جاهزة ومعدة للتصريف داخل أحد أحياء مكة المكرمة ، مجهولة المصدر ، حيث قامت بإحباطها وإتلافها ، ومن ثم تم إعداد محضر وتسليم الحالة إلى شرطة العزيزية .

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يعطيكم العافية

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