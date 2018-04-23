بالفيديو.. إحباط محاولة تصريف 1500 عبوة ماء زمزم مجهولة المصدر

نايف السالم(صدى):

شنت إحدى الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة، اليوم الإثنين ، حملة على أحد شوارع مخطط بطحاء قريش ، حيث اشتبهت بشاحنة متوقفة في الحي .

ومرر رجال الدورية الأمنية ، البلاغ إلى الجهات المعنية ، حيث تم استطلاع الشاحنة والتي اتضح خلوها من أي راكب .

وتمكنت الفرق المختصة ، من العثور داخل الشاحنة على أكثر من 1500 عبوة ماء زمزم جاهزة ومعدة للتصريف داخل أحد أحياء مكة المكرمة ، مجهولة المصدر ، حيث قامت بإحباطها وإتلافها ، ومن ثم تم إعداد محضر وتسليم الحالة إلى شرطة العزيزية .