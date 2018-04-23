” السلامة ” يشيد بالجهات الحكومية والأفراد المتفاعلين مع مبادرة اشتراطات السلامة

سعيد العجل(صدى):

أشاد المشرف العام على الخدمات الإسعافية في هيئة الهلال الأحمر الدكتور أحمد بن عبدالله السلامة، بالجهات الحكومية والأفراد الذين تفاعلوا مع مبادرة اشتراطات السلامة الإسعافية في المواقع العامة وتزويدها بالمقترحات حيال اشتراطات السلامة الإسعافية.

وأوضح الدكتور ” السلامة ” أن الوثيقة اشتملت على تصنيف المواقع العامة بحسب طبيعة التجمعات البشرية فيها من حيث المساحة، ومدة التجمع، وطبيعة ونوعية الموجودين في الموقع.

كما تضمنت المبادرة ملخصًا عامًا عن المتطلبات في الأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة بالمتطلبات الإسعافية، والتأهيل الإسعافي للكوادر البشرية على المهارات الإسعافية، ومتطلبات الحقيبة والغرف الإسعافية.

ودعا الدكتور السلامة المتخصصين والأكاديميين والقطاع الخاص إلى المشاركة بمرئياتهم حيال ماورد في وثيقة الاشتراطات من خلال إرسالها على الايميل ([email protected]) أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.srca.org.sa؛ وذلك حرصًا من الهيئة للوصول الى أعلى معايير الجودة وتطبيق ماورد في تلك الوثيقة في كافة أماكن التجمعات البشرية بما يضمن بعد الله سلامتهم وتقليل زمن الاستجابة في الوصول للحالات الطارئة الموجودة في تلك التجمعات.

وأشار إلى أن المهلة المحددة لإيقاف استقبال المرئيات بتاريخ 20 شعبان، مؤكدًا حرص الهيئة على مراجعة كافة المقترحات التي وردت إليها في الفترة الماضية وإمكانية الاستفادة من تلك المقترحات والمرئيات.

يُذكر أن الهيئة أطلقت مبادرة اشتراطات اسللامة الإسعافية في الموقع العامة كمبادرة تهدف إلى المحافظة على أرواح البشر والتقليل من معاناة المرضى والمصابين، ووضع القوانين والاشتراطات للجهات التي تنظم وتستقبل تجمعات بشرية بهدف الوصول لمجتمع واعي مشارك في إنقاذ الأنفس والتقليل من آلام الآخرين.