رونالدينيو: بوجبا لديه الكثير ليتعلمه من مورينيو ويجب احترامه

نواف السالم(صدى):

طالب البرازيلي رونالدينيو، أسطورة برشلونة، الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، باحترام مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويذكر أن علاقة مورينيو وبوجبا تشهد توترا كبيرا في الفترة الأخيرة بعدما استبعده المدرب البرتغالي من حساباته في معظم المباريات، وسط أنباء عن رغبة اللاعب الفرنسي في الرحيل عن الفريق الإنجليزي بسبب توتر علاقته مع ” السبيشيال وان.

وقال رونالدينيو: بوجبا لاعب صغير وموهوب ولديه القدرة على اللعب في العديد من المراكز، سواء بشكل حر أو على المستوى الدفاعي أو الهجومي.

وأضاف: أعتقد أن بوجبا لديه الكثير ليتعلمه من مورينيو، خاصة وأن البرتغالي من أفضل المدربين في العالم، ونجح في الفوز بالعديد من الألقاب، ولذلك يجب احترامه.