الجارالله عن مقتل ” الصماد ” : الدور على رأس الحية عبدالملك الحوثي

خالد الظفيري(صدى):

علق الصحفي الكويتي أحمد الجارالله، اليوم الاثنين، على مقتل القيادي الهالك صالح الصماد في غارة للتحالف العربي بمحافظة الحديدة.

وأشاد ” الجارالله ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، بالتحالف العربي في اليمن، قائلًا ” كما قلنا لكم قبل أيام الحوثيين يتساقطون سقط صالح الصماد أحد العنصريين الحوثيين وأحد القياديين المهمين الصماد هو اليد الحديدية ” .

وأكد أن نهاية الحوثي تقترب يوم بعد يوم، مغردًا ” في مليشيات الحوثيين قريبًا سيكون الدور على عبدالملك الحوثي رأس الحية الايرانية ” .

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