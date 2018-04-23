جولة تكشف تأثير توطين الوظائف على سوق العمل

عادل الحربي(صدى):

أكدت وكالة ” رويترز ” إن المملكة تتبع سياسة ” التوطين ” منذ سنوات، لتفسح المجال أمام المواطنين للاستفادة من خيرات بلادهم في كافة مجالات العمل .

وأشارت الوكالة في تقرير مصور لها بالرياض ، إن فكرة ” السعودة ” جنبت المواطنين الدخول في منافسة قد تكون نتيجتها في النهاية لصالح الوافدين ، لعدم طلبهم رواتب مرتفعة ، إلا أنه وبالرغم من ذلك لا يزال هناك بعض الثغرات التي تتمثل في عزوف المواطنين بالمملكة عن العمل في بعض المجالات .

وأوضحت أن المملكة لديها عدة وظائف يمنع عمل الأجانب بها ، فعلي سبيل المثال، خلال الأسبوع الماضي، أبلغت مكاتب تأجير السيارات بضرورة توظيف السعوديين فقط ، وهو ما تسبب في إغلاق عدة مكاتب في هذا المجال بسبب عدم وجود عاملين، والتي بلغت نسبتها حوالي 70% .

وأضافت مراسلة التقرير ، إن العديد من المحلات بالرياض تمتلئ أبوابها بلافتات تنم عن إغلاقها ، أو تطلب موظفين من المملكة، إلا أنه لايزال هناك عاملين أجانب بالمنطقة ، ولكن يلجأون للطرق غير القانونية للعمل، حيث يختبئون بين السيارات وداخلها، ويظهرون فقط في حال وجدوا زبائن قريبة من مكاتبهم، ويفرون هاربين على الفور عندما يلاحظون وجود شرطة .