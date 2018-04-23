  • الإثنين 23

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. جولة تكشف تأثير توطين الوظائف على سوق العمل

جولة تكشف تأثير توطين الوظائف على سوق العمل

جولة تكشف تأثير توطين الوظائف على سوق العمل
عادل الحربي(صدى):

أكدت وكالة ” رويترز ” إن المملكة تتبع سياسة ” التوطين ” منذ سنوات، لتفسح المجال أمام المواطنين للاستفادة من خيرات بلادهم في كافة مجالات العمل .

وأشارت الوكالة في تقرير مصور لها بالرياض ، إن فكرة ” السعودة ” جنبت المواطنين الدخول في منافسة قد تكون نتيجتها في النهاية لصالح الوافدين ، لعدم طلبهم رواتب مرتفعة ، إلا أنه وبالرغم من ذلك لا يزال هناك بعض الثغرات التي تتمثل في عزوف المواطنين بالمملكة عن العمل في بعض المجالات .

وأوضحت أن المملكة لديها عدة وظائف يمنع عمل الأجانب بها ، فعلي سبيل المثال، خلال الأسبوع الماضي، أبلغت مكاتب تأجير السيارات بضرورة توظيف السعوديين فقط ، وهو ما تسبب في إغلاق عدة مكاتب في هذا المجال بسبب عدم وجود عاملين، والتي بلغت نسبتها حوالي 70% .

وأضافت مراسلة التقرير ، إن العديد من المحلات بالرياض تمتلئ أبوابها بلافتات تنم عن إغلاقها ، أو تطلب موظفين من المملكة، إلا أنه لايزال هناك عاملين أجانب بالمنطقة ، ولكن يلجأون للطرق غير القانونية للعمل، حيث يختبئون بين السيارات وداخلها، ويظهرون فقط في حال وجدوا زبائن قريبة من مكاتبهم، ويفرون هاربين على الفور عندما يلاحظون وجود شرطة .


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *