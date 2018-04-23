الأمير بدر بن سلطان يستقبل المهنئين بتعيينه أميراً لمنطقة الجوف

حسين العلي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بصالة الإستقبال بمحافظة طبرجل اليوم جموعاً من المواطنين الذين قدموا لمصافحة والسلام على سموه وتهنئته اثر صدور الأمر الكريم بتعيينه أميراً لمنطقة الجوف .

وقد أقيم حفل خطابي بدئ بتلاوة آيات من القران الكريم ، ثم القى محافظ طبرجل عبيد بن فليح الحربي كلمة رحب فيها بصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز في محافظة طبرجل ، وبين في كلمته ان محافظة طبرجل تزخر بالعديد من المقومات التي حباها الله بها كونها تعد منطقة زراعية تنتج العديد من الأصناف الغذائية إضافة لارضها الرعوية ، داعيا الله أن يحفظ ولاة أمرنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين ، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان .

عقب ذلك القيت كلمة الأهلي ألقاها نيابة عنهم المهندس عبدالرحمن بن شطيط الشراري رحب فيها باسمه ونيابه عن أبناء محافظة طبرجل، كما هنأ سموه بثقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين -حفظهم الله – بتعيينه أميراً لمنطقة الجوف داعياً له بالتوفيق والعون ، مبينا أن زيارة سموه للمحافظة جاءت حرصا على سماع احتياجات وطموحات أهالي محافظة طبرجل لتترجموها إلى واقع ملموس ومشاهد على الأرض ، ناقلا لسموه طموحات أبناء المحافظة .

ثم القيت قصيدة بالفصحى للشاعر عائض الشراري واخرى نبطية للشاعر سالم بن حمدان .

بعد ذلك تناول الجميع طعام الغداء على مائدة سموه .

حضر الاستقبال وكيل الإمارة المساعد للشئون الأمنية سعيد بن عبدالله القحطاني ومديري الإدارات الحكومية من مدنين وعسكريين وعدداً من وجهاء وأعيان وعمد وشيوخ القبائل في المحافظة .