لجنة المنشطات تُوقف لاعبين

ماجد محمد(صدى):

أوقفت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات لاعبين اثنين لوجود انتهاك لأنظمة الرقابة على المنشطات خلال مشاركتهما في المنافسات الرياضية.

وقالت اللجنة في بيانها، إنها أوقفت لاعب نادي الهلال لكرة السلة وحيد فقيهي، ولاعب المنتخب الوطني للكراسي المتحركة محمد اليوسف، لمدة 4 سنوات اعتبارا من تاريخ الإيقاف المؤقت 28 / 3/ 2018م لفقيهي، ومن تاريخ 29 / 10 / 2017 لليوسف.

وأوضحت اللجنة، أن الانتهاك الموجود لدى اللاعبين هو وجود عناصر محظورة أو نواتجها الأيضية أو الآثار الدالة عليها في العينة التي أخذت منهما وتم فحصها في مختبر سويسرا للكشف عن المنشطات المعتمد من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA.

وأشارت إلى أن اللاعبين تنازلا عن حقهما في فتح العينة B ،وتم إتاحة الفرصة لهما لحضور جلسة الاستماع، وجرى خلالها استعراض جميع المستندات الثبوتية والإجراءات وأخذ أقوالهما، مع إتاحة الفرصة لهما للدفاع والإيضاح، إذ تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حسب الأنظمة الدولية، وبالتالي صدرت العقوبة عليهم.