بالفيديو.. غرفة حديدية تقع فوق سطح شاحنة ماء بسبب الرياح الشديدة
أظهر مقطع فيديو، اليوم الإثنين، الرياح الشديدة والتي وضعت غرفة حديدية فوق سطح شاحنة ماء بالمنطقة الشرقية.
ويذكر أن مناطق المملكة تشهد هذه الأيام موجة من التغيرات الجوية والرياح الشديدة والغبار.
نهى[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
الجوهرة[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسترها من ها الاجواء يارب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46111 ] نشر منذ 5 دقائق
الله يرحمنا برحمته ويستر علينا بستره الضافي ,, آمين ,,