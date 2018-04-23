بالفيديو.. غرفة حديدية تقع فوق سطح شاحنة ماء بسبب الرياح الشديدة

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الإثنين، الرياح الشديدة والتي وضعت غرفة حديدية فوق سطح شاحنة ماء بالمنطقة الشرقية.

ويذكر أن مناطق المملكة تشهد هذه الأيام موجة من التغيرات الجوية والرياح الشديدة والغبار.