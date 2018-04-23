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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

بالفيديو.. غرفة حديدية تقع فوق سطح شاحنة ماء بسبب الرياح الشديدة

بالفيديو.. غرفة حديدية تقع فوق سطح شاحنة ماء بسبب الرياح الشديدة
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الإثنين، الرياح الشديدة والتي وضعت غرفة حديدية فوق سطح شاحنة ماء بالمنطقة الشرقية.

ويذكر أن مناطق المملكة تشهد هذه الأيام موجة من التغيرات الجوية والرياح الشديدة والغبار.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يسترها من ها الاجواء يارب

[ عدد التعليقات: 46111 ] نشر منذ 5 دقائق

الله يرحمنا برحمته ويستر علينا بستره الضافي ,, آمين ,,

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