” حسام غالي ” يكشف سبب بكائه لحظة إعلان اعتزاله

ماجد محمد(صدى):

انهمر ” حسام غالي ” قائد فريق الكرة بالنادي الأهلي في البكاء لحظة إعلانه بإنهاء مشواره في كرة القدم.

وقال غالي خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، لم أفقد الأمل في المشاركة بكأس العالم ولكني مرهق من كثرة الضغوط، وأشعر بأني احتاج للراحة وأعتقد أن هذا الوقت المناسب للاعتزال، على أمل المشاركة في المونديال، وأقول لجمهوري : أتمنى ألا أكون مقصرًا في حقكم وحق الأهلي.

وتابع : أعتزل يوم 11مايو القادم في الامارات وذلك في مباراة تجمع الأهلي وأياكس أمستردام، في ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، وما يهدد بحرماني من المشاركة في كأس العالم رغم أني أعطيت حياتي كلها لكرى القدم، وهذه لحظة ليست سهلة، وأشكر زملائي ومدربي فأنا لم أنجح بمفردي.

واستدرج : تحدث معي كثيرون لتحديد وقت الاعتزال وطالبني علاء عبد الصادق في 2014 بالاعتزال، لكنني أثبت أني قادر على الاستمرار في الملعب.

وأضاف : سأوجه جهدي الأكبر في المرحلة القادمة للإدارة.