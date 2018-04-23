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الاتحاد يستعد لتجربته الودية الأولى بدبي

الاتحاد يستعد لتجربته الودية الأولى بدبي
ماجد محمد(صدى):

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد ، لخوض تجربته الودية الأولى مساء يوم غد الثلاثاء ، ضمن معسكره الإعدادي بإمارة دبي أمام فريق دبا الحصن .

وواصل الفريق تحضيراته اليوم ، على فترتين صباحية ومسائية ، بإشراف الجهاز الفني المساعد ، حيث تركزت الحصة التدريبية الصباحية على الجوانب اللياقية ، بينما اشتمل التمرين المسائي على جوانب لياقية وفنية .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 2 ساعتين

بالتوفيق ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 2 ساعتين

نتمنى تطور الاداء

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