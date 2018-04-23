الاتحاد يستعد لتجربته الودية الأولى بدبي
يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد ، لخوض تجربته الودية الأولى مساء يوم غد الثلاثاء ، ضمن معسكره الإعدادي بإمارة دبي أمام فريق دبا الحصن .
وواصل الفريق تحضيراته اليوم ، على فترتين صباحية ومسائية ، بإشراف الجهاز الفني المساعد ، حيث تركزت الحصة التدريبية الصباحية على الجوانب اللياقية ، بينما اشتمل التمرين المسائي على جوانب لياقية وفنية .
الجوهرة[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفيق ان شاء الله
فهد[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 2 ساعتين
نتمنى تطور الاداء