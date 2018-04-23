بالفيديو.. خبير اقتصادي يوضح مشاكل القطاع الخاص بالمملكة

علي القحطاني(صدى):

أكد الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري ، إن القطاع الخاص أصبح بمثابة عضلة نائمة في حضن الحكومة .

وأشار ” العمري ” خلال حواره لبرنامج ” ياهلا ” إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في التوطين ، لم تتعدى أكثر من 10.4% ، لافتًا إلى أن مساهمته في تنويع مصادر الاقتصاد وقاعدة الإنتاج المحلي لم تتجاوز 13% في أفضل الأحوال .

وأوضح الخبير الاقتصادي ، أنه ناشد وزير العمل ، علي الغفيص ، بضرورة التصدي لمشاكل هذه القطاعات ، قائلًا ” قلت لوزير العمل كن يا علي الغفيص رجل المرحلة ، وتخلى عن نطاقات ، فهو ليس وحيًا أو نصًا مقدسًا ” .

وتابع ” نطاقات برنامج بائس أفرز لنا قطاع أعمال وهمي وزاد من نسب الاستقدام ” ، مستطردًا أنه إذا كان نطاقًا ناجحًا ، فكيف تفسر وزارة العمل إلغاء عقود 376 ألف سعودي خلال 2015-2017 .