ضبط 20 مخالفة صحية وإنذار 60 محلاً بالقطيف

عادل الحربي(صدى):

قامت بلدية صفوى التابعة لبلدية محافظة القطيف بجولات تفتيشية استهدفت المحلات الغذائية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

ونتج عن الجولات إغلاق 5 محلات واحتساب 20 مخالفة صحية، وإنذار 60 محلاً، وفرض غرامات مالية، إضافة إلى مصادرة 65 كيلوجراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في مدينة صفوى.

وأكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل استمرار الجولات التفتيشية في جميع مناطق المحافظة للتأكد من سلامة المواد الغذائية والالتزام بالأنظمة.

وقال رئيس بلدية صفوى المهندس نايف بن عبدالله القحطاني إن الزيارات التفتيشية شملت 145 محلاً ومنشأة غذائية.