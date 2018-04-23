بالصورة.. مذيعة الجزيرة تكشف عن وجهها الحقيقي وتفزع لموت الهالك ” الصماد “
ظهرت مذيعة قناة الجزيرة القطرية خديجة بنت قنه، اليوم الاثنين، في حالة يرثى لها وهي تقراء مقتل المجرم الهالك صالح الصماد.
حيث كشفت بنت قنه عن وجهها القبيح والتي ظلت طوال سنوات تتستر خلف الدين والتقوى قبل أن يظهر جليًا للمشاهدين حقيقة المؤمرات التي تقودها الجزيرة وإعلاميها المرتزقة، وسيظل التاريخ شاهدًا على الإعلامية المرتزقة التي أظهرت تعاطف كبير مع أعداء الأمة العربية والإسلامية.
وكانت مليشيا الحوثي أعلنت اليوم الاثنين، مقتل الصماد في غارة للتحالف يوم الخميس الماضي، استهدفت السيارة التي كان يستقلها، ما أسفر عن مقتله برفقة 20 حوثي بينهم 6 قادة آخرين.
فهد[ عدد التعليقات: 164 ] نشر منذ 56 دقيقة
اكشفي عن وجهك يا خنزيرة
فيصل[ عدد التعليقات: 120 ] نشر منذ 51 دقيقة
الجزيرة الحقيرة
الجوهرة[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 43 دقيقة
دائما ستظل تدعم الارهابيين
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2360 ] نشر منذ 35 دقيقة
قبح الله هالوجه العفن
المر[ عدد التعليقات: 1166 ] نشر منذ 28 دقيقة
قتل الصماد الي جهنم الله لايرحمه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16618 ] نشر منذ 7 دقائق
إن شاء الله تلحقينه
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2349 ] نشر منذ 7 دقائق
ههههههه…
لاتكون قد قيلت. وامرحت عنده على القات ..والتنكيب..
الله ينككبها مثلما انتكب..😂