بالصورة.. مذيعة الجزيرة تكشف عن وجهها الحقيقي وتفزع لموت الهالك ” الصماد “

عبدالسلام القزيز(صدى):

ظهرت مذيعة قناة الجزيرة القطرية خديجة بنت قنه، اليوم الاثنين، في حالة يرثى لها وهي تقراء مقتل المجرم الهالك صالح الصماد.

حيث كشفت بنت قنه عن وجهها القبيح والتي ظلت طوال سنوات تتستر خلف الدين والتقوى قبل أن يظهر جليًا للمشاهدين حقيقة المؤمرات التي تقودها الجزيرة وإعلاميها المرتزقة، وسيظل التاريخ شاهدًا على الإعلامية المرتزقة التي أظهرت تعاطف كبير مع أعداء الأمة العربية والإسلامية.

وكانت مليشيا الحوثي أعلنت اليوم الاثنين، مقتل الصماد في غارة للتحالف يوم الخميس الماضي، استهدفت السيارة التي كان يستقلها، ما أسفر عن مقتله برفقة 20 حوثي بينهم 6 قادة آخرين.