” إتش إس بي سي ” تعلن وظائف شاغرة في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت مجموعة شركة ” إتش إس بي سي ” المصرفية ، مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للخريجين ، ضمن برنامج ” الخدمات المصرفية والأسواق ” ، ومدته ثلاث سنوات ؛ للعمل بإحدى فروع الشركات التابعة لها في الرياض .

وأشارت الشركة ، إلى أن الوظائف المتاحة تشترط من حمَلة الدرجة الجامعية ، في تخصصات المحاسبة والمالية ، أو المجالات ذات الصلة .

ولفتت إلى أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، وذلك بدءا من اليوم الموافق 23 أبريل الجاري ، ويستمر حتى 7 مايو المقبل ، موضحة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يرجى الدخول ( هنا ) .