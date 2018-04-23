” إتش إس بي سي ” تعلن وظائف شاغرة في الرياض
أتاحت مجموعة شركة ” إتش إس بي سي ” المصرفية ، مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للخريجين ، ضمن برنامج ” الخدمات المصرفية والأسواق ” ، ومدته ثلاث سنوات ؛ للعمل بإحدى فروع الشركات التابعة لها في الرياض .
وأشارت الشركة ، إلى أن الوظائف المتاحة تشترط من حمَلة الدرجة الجامعية ، في تخصصات المحاسبة والمالية ، أو المجالات ذات الصلة .
ولفتت إلى أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، وذلك بدءا من اليوم الموافق 23 أبريل الجاري ، ويستمر حتى 7 مايو المقبل ، موضحة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يرجى الدخول ( هنا ) .
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