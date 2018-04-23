وظائف إدارية شاغرة للمواطنين بهيئة الاتصالات

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الاثنين، باب التقديم على عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، على أن يستمر حتى 7 مايو 2018م.

وأوضحت الهيئة أن الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات ” الهندسة الكهربائية، هندسة الاتصالات، علوم الكمبيوتر، هندسة الكمبيوتر، ونظام إدارة المعلومات ” ، أو أي تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

كما أَضافت أن الوظائف تحت مسمى ” أخصائي/ باحث البنية التحتية ” ؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض، لافته إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي من هنـــــا .